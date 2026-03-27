Tuchel erklärt Trent Alexander-Arnolds Auslassung: "Einige andere Jungs sind direkt vor ihm"

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Englands Trainer Thomas Tuchel hat seine Entscheidung erklärt, Trent Alexander-Arnold nicht für die paar Freundschaftsspiele gegen Uruguay und Japan am 27. März (heute Abend um 19:45 GMT) und 31. März in den Kader zu berufen. Der Rechtsverteidiger fehlte überraschend, obwohl Tuchel eine größere als übliche Liste von 35 Spielern aufstellte. Und als Jarell Quansah wegen einer Knieverletzung die Entscheidung verließ, entschied sich Tuchel, Ben White statt des Rechtsverteidigers von Real Madrid zu wählen.

Im Gespräch mit Sky Sports verteidigte Tuchel seine Entscheidung, basierend auf einem anderen und "sehr intensiven" Spielmodell, das möglicherweise nicht am besten zu ihm passt. "Wir haben ein leicht anderes Spielmodell entwickelt, als er im September, Oktober, November nicht im Lager war. Es war ein Spielmodell, das auf Intensität aufgebaut war, auf Positivität, sogar auf dem Profil des rechten Außenverteidigers auf Überlappungen, auf Unterlappungen, sehr intensiv."

Kann Trent Alexander-Arnold Hoffnungen auf die Weltmeisterschaft haben?

Tuchel erklärt, dass es "eine sehr schwere Entscheidung" war und er es auf sich genommen habe, und fügte hinzu, dass "er im Juni bei uns war und vielleicht eine zweite Chance hätte verdienen sollen."

Für den Moment sagt Tuchel, dass Trent "auf der langen Liste steht und alle noch im Rennen sind. Aber im Moment sind einige andere Jungs direkt vor ihm." Er sagte jedoch, dass er "auf jeden Fall einige Spiele von Real Madrid sehen wird, vielleicht ein Champions-League-Spiel live, um meine letzten Eindrücke zu bekommen".

Zusätzliche Motivation für Trent Alexander-Arnold, dessen erste Saison in Madrid unausgewogen war und häufig verletzungsbedingt ausfiel, aber letzte Woche im Derby gegen Atlético de Madrid eines seiner besten Spiele ablieferte.