Trump wird sich am Freitag mit Verteidigungschefs treffen, um die US-Waffenproduktion anzukurbeln

HQ

Trump wird am Freitag Führungskräfte großer Rüstungsunternehmen treffen, um die Waffenproduktion zu beschleunigen und amerikanische Vorräte im Krieg gegen den Iran aufzufüllen. Laut Defense News werden Führungskräfte von Unternehmen wie Lockheed Martin, RTX Corporation und L3Harris Technologies erwartet.

Das Treffen folgt auf eine Anfang dieses Jahres unterzeichnete Exekutivanordnung, die Rüstungsunternehmen dazu drängt, die Produktionskapazitäten zu erweitern. Unternehmen, die die Produktionsziele nicht erreichen, könnten verpflichtet werden, Wiederherstellungspläne einzureichen oder riskieren, die staatliche Unterstützung zu verlieren.

Die Gespräche finden statt, während die USA ihre militärische Kampagne namens Operation Epic Fury fortsetzen, während der Tausende von Raketen und Munition bei Angriffen im ganzen Iran eingesetzt wurden. Beamte sagen, die Vereinigten Staaten verfügen trotz des schnellen Tempos des Konflikts noch über ausreichende Präzisionswaffen für laufende Operationen...