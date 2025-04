Trump und Selenskyj treffen sich im Vatikan, um die Friedensgespräche mit der Ukraine wiederzubeleben

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Bei einem privaten Treffen im Petersdom vor der Beerdigung von Papst Franziskus haben US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über mögliche Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine diskutiert.

Da keine Berater anwesend waren und nur wenige Meter voneinander entfernt in der Kulisse des Petersdoms saßen, sprachen die beiden Staatsoberhäupter etwa fünfzehn Minuten lang und signalisierten damit einen seltenen und symbolträchtigen Moment direkter Diplomatie in einer Zeit, in der die Waffenstillstandsverhandlungen vor wachsenden Herausforderungen stehen.

Während beide Seiten das Treffen als produktiv bezeichneten, bestehen nach wie vor tiefe Meinungsverschiedenheiten über Themen wie den Status der Krim und den Zeitplan für die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich dieses Gespräch auf die fragilen Friedensbemühungen auswirken wird.