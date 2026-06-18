Trump und Pezeshkian unterzeichnen ein 14-Punkte-Waffenstillstandsabkommen über Hormuz, Atomprogramm und ballistische Raketen

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Die Vereinigten Staaten und Iran haben bereits das 14-Punkte-Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, das kein endgültiger Waffenstillstand ist, aber ein bedeutender Schritt nach vorne ist, um den Krieg im Iran zu beenden, der begann, als die Vereinigten Staaten am 28. Februar den Iran bombardierten und den Obersten Führer Ali Khamenei töteten. Mehrere Medien berichten, dass US-Präsident Donald Trump und Iran-Präsident Masoud Pezeshkian das in Englisch und Farsi verfasste Memorandum am Mittwoch digital unterzeichneten, bevor eine offiziellere Zeremonie diesen Freitag in Genf stattfinden wird.

Es gilt laut Reuters als das erste Abkommen, das sowohl von einem US-amerikanischen als auch eines iranischen Präsidenten seit der Gründung der Islamischen Republik im Jahr 1979 unterzeichnet wurde, und beide Länder verpflichten sich zu einem sofortigen und dauerhaften Ende des Krieges an allen Fronten, einschließlich Libanon, was Israel verärgert hat, da ihnen die Besatzung des Landes nicht erlaubt wird. obwohl nicht sicher ist, ob dies Israel zum Rückzug aus Südlibanon zwingen wird.

Am bemerkenswertesten ist auch die Wiedereröffnung der Straße von Hormus für 60 Tage ohne Maut. Iran hat jedoch erklärt, dass die Straße nicht wieder in den Vorkriegszustand zurückkehren wird und Iran in Zukunft eine Gebühr für Schiffe erhalten wird, die sie nutzen. "Iran hat das Recht auf Souveränität über die Straße von Hormus", sagte Irans Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf im iranischen Fernsehen (über The Guardian).

Iran wird ein Atomprogramm und ballistische Raketen besitzen dürfen

Das Abkommen enthält mehrere Zugeständnisse Trumps, und Ghalibaf bezeichnete es als "eine Bilanz des US-Scheiterns", während Trump daran erinnerte, dass dies kein endgültiger Waffenstillstand sei und "wenn es mir nicht gefällt, werden wir während des G7-Gipfels wieder auf sie schießen und Bomben auf ihre Köpfe werfen".

Zu den Zugeständnissen gehört unter anderem, dass die Vereinigten Staaten "alle Arten von Sanktionen" gegen den Iran aufheben, einschließlich der Resolution der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), die es ihnen erlaubt, ihre Vorräte an hochangereichertem Uran aufzubewahren und ihr Atomprogramm wieder aufzunehmen, wobei Iran verspricht, niemals Atomwaffen herzustellen.

Ein weiteres wichtiges Thema, das nicht im 14-Punkte-Memorandum erwähnt wurde, aber Trump beim G7-Gipfel mit der Presse behandelte, ist, dass Iran seine ballistischen Raketen behalten darf. "Sie müssen etwas haben, weil andere Leute auch etwas haben. Du musst unbedingt etwas haben. Was soll ich tun? Werde ich Saudi-Arabien Raketen erlauben, aber sie dürfen sie nicht?", sagte Trump.