Trump und Musk treffen sich am Kirk-Denkmal

Zur Überraschung vieler erschienen Donald Trump und Elon Musk am Sonntag gemeinsam bei einer Gedenkfeier für Charlie Kirk und damit zum ersten Mal seit dem Streit Anfang des Jahres. Einst enge Verbündete, waren die beiden über die Steuerpolitik und Tesla-Anreize aneinandergeraten und hatten öffentliche Kritik geübt, die darauf hindeutete, dass ihre Partnerschaft beendet sei. Bei der Trauerfeier gesellte sich Musk zu Trump, bevor der Präsident sich an die Menge wandte, und man sah, wie sich die beiden die Hände schüttelten und privat sprachen. Musk teilte danach ein Foto in den sozialen Medien mit den Worten "Für Charlie" und signalisierte damit eine Geste der Versöhnung. Beobachter bezeichneten das Treffen als eine seltene öffentliche Demonstration der Einigkeit inmitten der anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Spannungen. Kirks Witwe überbrachte auch eine Botschaft der Vergebung und hob die düstere, aber versöhnliche Atmosphäre hervor.