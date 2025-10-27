Trump trifft für nächste Station seiner Asien-Tour in Japan ein

HQ

US-Präsident Donald Trump landet am Montag in Tokio und will seine Reihe von Handelsabkommen in Asien ausweiten, während er sich auf Treffen Ende dieser Woche vorbereitet. Es ist seine längste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Januar. Nachdem er Abkommen mit mehreren südostasiatischen Ländern abgeschlossen hat, wird Trump mit japanischen Staats- und Regierungschefs zusammentreffen, um über Investitionen und Verteidigungszusammenarbeit zu sprechen, bevor er nach Südkorea und China reist. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!