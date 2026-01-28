Trump trennt sich von Vance wegen der Schießerei in Minneapolis

HQ

Präsident Donald Trump hat sich von den Behauptungen seines Vizepräsidenten und ranghoher Mitarbeiter distanziert, dass Alex Pretti, die 37-jährige Krankenschwester, die von einem Zoll- und Grenzschutzbeamten (CBP) erschossen wurde, ein "Attentäter" sei. Während Mitarbeiter wie Stephen Miller und JD Vance Pretti als einen Versuch beschrieben, "Bundesagenten zu ermorden", sagte Trump am Dienstag gegenüber Reportern, Pretti sei "kein Auftragskiller", und bezeichnete den Vorfall als "sehr bedauerlich."

Der Präsident hat die Führung der Bundesvollzugsbehörden im Bundesstaat neu umgebildet, indem er Gregory Bovino, den Grenzschutzbeamten, der für aggressive Einwanderungstaktiken bekannt ist, zurückgerufen und durch Tom Homan ersetzt, der direkt an Trump berichten wird. Wichtige Regierungsfiguren wie Miller, Vance und Heimatschutzministerin Kristi Noem, die die Schießerei öffentlich verteidigt hatten, stehen nun politisch offen, da der Präsident versucht, harte Botschaften einzudämmen.

First Lady Melania Trump griff ebenfalls öffentlich ein und forderte "Frieden" und "Einheit" in Minneapolis. In der Sendung Fox & Friends forderte sie die Demonstranten zu friedlichem Handeln auf und hob die Zusammenarbeit ihres Mannes mit staatlichen Behörden hervor, um weitere Gewalt zu verhindern. Ihre Erklärung markiert eine seltene öffentliche Rolle in nationalen Angelegenheiten während Trumps zweiter Amtszeit, nach früheren Eingriffen wie der Ermöglichung der Rückkehr ukrainischer Kinder aus Russland...