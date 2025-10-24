Trump stoppt Handelsgespräche mit Kanada nach umstrittener Werbung mit Ronald Reagan

HQ

US-Präsident Donald Trump hat gerade das Ende aller Handelsgespräche mit Kanada angekündigt, nachdem eine provokante Anzeige aus Ontario die Ablehnung von Zöllen durch den ehemaligen Präsidenten Reagan hervorgehoben hatte. Die Anzeige, die in Washington für scharfe Aufmerksamkeit gesorgt hat, enthielt Berichten zufolge selektive Bemerkungen von Reagan, in denen er Handelsbarrieren kritisierte. Kanada hatte zuvor auf die US-Zölle auf Stahl, Aluminium und Fahrzeuge mit Vergeltungsmaßnahmen reagiert. Beide Länder verhandelten über mögliche Abkommen für Schlüsselsektoren, aber die Spannungen eskalierten, nachdem die Anzeige aufgetaucht war. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!