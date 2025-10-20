Trump sieht neuen Weg zur Preissenkung: "Kaufen Sie Rindfleisch aus Argentinien"

HQ

Erst vor wenigen Tagen traf sich Trump mit Milei im Weißen Haus. Nun schlug US-Präsident Donald Trump vor, dass sich die Vereinigten Staaten argentinischem Rindfleisch zuwenden könnten, um die Kosten für die amerikanischen Verbraucher zu senken. In einer Rede an Bord der Air Force One bezeichnete er den Schritt als praktische Lösung angesichts der anhaltend hohen Fleischpreise, die durch die Dürre und die reduzierten Importe aus den umliegenden Märkten verursacht werden. Trump betonte, dass strategische Importe Familien entlasten und gleichzeitig die fragile argentinische Wirtschaft unterstützen könnten, die finanzielle Unterstützung von den Vereinigten Staaten und privaten Investoren erhält. "Wir würden etwas Rindfleisch aus Argentinien kaufen", sagte er Reportern an Bord der Air Force One. "Wenn wir das tun, wird das unsere Rindfleischpreise senken." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!