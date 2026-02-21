Trump setzt 10 % WELTWEITEN Zoll in Konflikt mit dem Obersten Gerichtshof ein: "Ich will ein braver Junge sein"

HQ

Donald Trump unterzeichnete am späten Freitag eine Anordnung, die einen 10%-Zoll auf Importe aus fast jedem Land verhängt, wenige Stunden nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten seinen vorherigen Versuch, weitreichende Zölle zu erlassen, blockiert hatte. Die vorläufige Maßnahme tritt am 24. Februar in Kraft.

Unter Berufung auf Abschnitt 122 des Trade Act von 1974 (eine zuvor nie verwendete Bestimmung) formulierte Trump die Entscheidung als Reaktion auf das, was er als ernsthafte wirtschaftliche Ungleichgewichte bezeichnete. Das Gesetz erlaubt Zölle von bis zu 15 % für maximal 150 Tage ohne Zustimmung des Kongresses.

In spitzen Äußerungen des Weißen Hauses warf Trump den sechs Richtern, die gegen ihn entschieden hatten, eine "Schande für die Nation" zu sein, während er die abweichenden Richter Brett Kavanaugh, Clarence Thomas und Samuel Alito lobte. Er richtete besondere Kritik an Amy Coney Barrett und Neil Gorsuch, die beide bereits während seiner Präsidentschaft ernannt worden waren.

Kanada und Mexiko sind vom nordamerikanischen Handelsrahmen ausgenommen, ebenso wie ausgewählte Lebensmittel und kritische Mineralien. Die Eskalation öffnet eine neue Konfrontation zwischen Exekutive und Justiz und schafft neue Unsicherheit für globale Handelspartner...