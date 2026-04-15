Trump schlägt Meloni an und sagt, er sei vom italienischen Führer "schockiert"

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Donald Trump hat Giorgia Meloni kritisiert und sagt, er sei "schockiert" über ihr Verhalten in einem plötzlichen Bruch mit einem seiner engsten europäischen Verbündeten.

In einer Bemerkung gegenüber einer italienischen Zeitung warf Trump Meloni vor, den Mut zu verlieren und die US-Bemühungen im Nahen Osten nicht zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Er deutete außerdem an, dass sie nicht bereit sei, sich Irans nuklearen Ambitionen zu stellen.

Die Kritik folgt auf Melonis öffentliche Rüge an Trump wegen seines Angriffs auf Papst Leo XIV., den sie als "inakzeptabel" bezeichnete. Ihre Haltung markierte einen seltenen Abweichungspunkt nach monatelanger enger Verbindung zu Washington.

Italienische Offizielle stellten sich schnell hinter Meloni. Außenminister Antonio Tajani sagte, das Land bleibe seinem Bündnis mit den Vereinigten Staaten verpflichtet, betonte jedoch, dass solche Partnerschaften auf gegenseitigem Respekt und Offenheit beruhen müssten.

Der Austausch signalisiert eine sich vertiefende Kluft zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs in einer Zeit erhöhter geopolitischer Spannungen, wobei der Krieg mit Iran und Störungen der globalen Energieversorgung die transatlantischen Beziehungen zusätzlich belasten.