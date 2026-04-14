Meloni tadelt Trump wegen Angriffs auf Papst Leo

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Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat nach seinem öffentlichen Angriff auf Papst Leo XIV. eine seltene und direkte Kritik an Donald Trump geäußert und die Äußerungen als "inakzeptabel" bezeichnet.

Die ungewöhnlich scharfe Reaktion verdeutlicht die wachsende Unruhe unter europäischen Staats- und Regierungschefs nach Trumps Äußerungen, in denen er den Papst als "schrecklich" bezeichnete, sowie ein kontroverses, KI-generiertes Bild, das ihn in einem religiösen Kontext darstellt.

Meloni, die enge Beziehungen zu Trump aufrechterhalten hat, vermied zunächst eine direkte Stellung auf die Äußerungen, präzisierte aber später ihre Position angesichts des inländischen Drucks. Sie betonte, dass die Rolle des Papstes als geistlicher Führer darin besteht, zum Frieden aufzurufen und Krieg zu verurteilen, was die Kritik an ihm besonders sensibel in einem überwiegend katholischen Land wie Italien macht.

Auch andere italienische Persönlichkeiten distanzierten sich von Trump. Vizepremierminister Matteo Salvini sagte, es sei weder klug noch hilfreich, eine Figur anzugreifen, die Frieden befürwortet, während der ehemalige Premier Matteo Renzi den Streit als einen umfassenderen Konflikt zwischen politischer Macht und moralischer Autorität darstellte.

Die Gegenreaktion unterstreicht, wie Trumps Äußerungen über die Vereinigten Staaten hinaus Anklang gefunden haben und die Beziehungen selbst zu traditionell ausgerichteten Führungspersönlichkeiten erschweren. Die Kritik an einem Papst hat in Italien besonderes Gewicht, wo der Vatikan tiefen kulturellen und historischen Einfluss hat.