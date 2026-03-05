HQ

Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, dass Rohöl nach Zusammenarbeit mit der amtierenden Präsidentin Delcy Rodríguez "zu fließen" beginne, und bezeichnete ihre Arbeit als "sehr schön zu sehen". Trump äußerte sich auf Truth Social nach einem Treffen zwischen dem US-Innenminister Doug Burgum und Rodríguez in Caracas. Die Gespräche sind Teil umfassenderer Bemühungen Washingtons, Venezuela für amerikanische Investitionen in Öl, Gas und Mineralien zu öffnen.

Dieser Vorstoß spiegelt den Fokus der Trump-Regierung auf die Stabilisierung der Energieversorgung angesichts globaler Störungen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten wider, der die Zuflüsse durch die Straße von Hormus behindert und die Ölpreise nach oben getrieben hat. Obwohl Behauptungen über erhebliche Erhöhungen der Öllieferungen gemacht wurden, deuten Marktdaten darauf hin, dass die US-Importe im Vergleich zu Trumps umfassenderen Behauptungen weiterhin bescheiden sind.

Wie er auf Truth Social sagt:

Delcy Rodríguez, der Präsident Venezuelas, macht einen großartigen Job und arbeitet sehr gut mit den US-Abgeordneten zusammen. Das Öl beginnt zu fließen, und die Professionalität und Hingabe zwischen beiden Ländern ist wirklich schön zu sehen! Präsident DONALD J. TRUMP