Trump sagt, die USA könnten "Kuba einnehmen" während der Stromausfallkrise

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Donald Trump hat erklärt, er erwarte, dass die Vereinigten Staaten die "Ehre" haben, Kuba einzunehmen, während das Land von einem landesweiten Stromausfall erschüttert wird, der durch eine sich verschärfende Energiekrise ausgelöst wurde.

In einer Ansprache im Weißen Haus deutete Trump an, dass Washington die Kontrolle über die Insel "in irgendeiner Form" übernehmen könne, und fügte hinzu, er könne "alles machen, was ich will." Seine Äußerungen erfolgen, während die USA den Druck auf Kuba erhöhen, einschließlich der Sperrung wichtiger Öllieferungen, die das Land in Schwierigkeiten gebracht haben, sein Stromnetz am Laufen zu halten.

Die Äußerungen folgen auch auf Berichte über laufende Gespräche zwischen Washington und Havanna, wobei US-Beamte angeblich politische Veränderungen im Zusammenhang mit Präsident Miguel Díaz-Canel fordern. Kuba hat traditionell externe Einmischung abgelehnt und darauf bestanden, dass alle Verhandlungen seine Souveränität respektieren müssen.