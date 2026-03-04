Trump sagt, die US-Marine könnte Tanker durch die Straße von Hormus eskortieren

HQ

Präsident Donald Trump sagt, die US-Marine könne, falls nötig, Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu eskortieren, da die Spannungen mit dem Iran zunehmen. In seinem Beitrag auf Truth Social forderte Trump die United States Development Finance Corporation außerdem auf, eine Risikoversicherung bereitzustellen, um den Seehandel in der Nähe des Persischen Golfs und des Oman-Golfs zu schützen.

Die Warnung erfolgt, nachdem eine hochrangige Persönlichkeit der iranischen Islamischen Revolutionsgarde damit gedroht hat, Schiffe, die versuchen, die schmale Wasserstraße zu überqueren, eine wichtige globale Öltransportroute, ins Visier nehmen und "in Brand zu setzen". Laut US-Daten passierten 2022 etwa 21 Millionen Barrel Öl pro Tag die Straße.

Nach US-Angriffen auf den Iran in der vergangenen Woche ist der Schiffsverkehr durch die Meerenge Berichten zufolge um etwa 70 % zurückgegangen, was Tanker strandete und die Energiemärkte erschütterte. Die US-Gaspreise stiegen am Dienstag im Durchschnitt um 11 Cent, was die wirtschaftlichen Risiken weiterer Störungen in einem der wichtigsten Energieengpässe der Welt unterstreicht...

Wie er auf Truth Social sagt:

Mit sofortiger Wirkung habe ich die United States Development Finance Corporation (DFC) angewiesen, zu einem sehr angemessenen Preis politische Risikoversicherungen und Garantien für die finanzielle Sicherheit des GESAMTEN Seehandels, insbesondere der Energie, im Golfbereich bereitzustellen.

Dies wird allen Reedereien zur Verfügung stehen. Falls nötig, wird die United States Navy so bald wie möglich Tanker durch die Straße von Hormus eskortieren. Egal was passiert, die Vereinigten Staaten werden den FREIEN STROM der ENERGIE in die WELT sicherstellen. Die WIRTSCHAFTLICHE und MILITÄRISCHE MACHT der Vereinigten Staaten ist die GRÖSSTE AUF DER ERDE — Weitere Maßnahmen folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Thema! Präsident DONALD J. TRUMP