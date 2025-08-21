HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er nach seiner jüngsten Entsendung von Truppen der Nationalgarde in die Stadt mit den Strafverfolgungsbehörden und dem Militär in Washington, D.C., patrouillieren wird.

"Ich denke, ich werde heute Abend mit der Polizei und natürlich mit dem Militär ausgehen", sagte Trump in einem Interview mit dem Newsmax-Reporter Todd Starnes in seiner Radioshow. Später sagte ein Beamter des Weißen Hauses, dass Details zu Trumps Plänen in Kürze bekannt gegeben würden.

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem US-Präsident Donald Trump einen Anstieg der Gewaltverbrechen anführt, obwohl die Stadtverwaltung auf einen stetigen Rückgang in den letzten Jahren hinweist. Bundes- und Kommunalbehörden haben die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, während die öffentliche Reaktion gespalten bleibt.

Wichtige politische Persönlichkeiten haben stationierte Truppen besucht und sahen sich mit Protesten der versammelten Menge konfrontiert. Die direkte Beteiligung des Präsidenten an den Patrouillen der Stadt ist ein ungewöhnlicher Schritt im bundesstaatlichen Engagement für die lokale Sicherheit. Bleiben Sie wie immer dran, wenn Sie mehr Details wissen möchten.