Trump kündigte an, dass Apple und Intel daran arbeiten, Chips in den USA zu entwerfen und herzustellen

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Der US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social angekündigt, dass Apple und Intel zusammenarbeiten werden, um Chips in den USA herzustellen. Das Problem ist, dass die Intel-Manager von dieser vorzeitigen Enthüllung nichts wussten, wie Tweak Town berichtete.

Apple und Intel führen seit Monaten Gespräche, aber der Stand dieser Verhandlungen bleibt unklar. Weder Apple noch Intel äußerten sich nach der Ankündigung öffentlich. Es sieht also so aus, als wären die beteiligten Unternehmen nicht bereit gewesen, ein solches Geschäft zu bestätigen. Apple entwirft weiterhin sein eigenes Silizium, und Intel würde ausschließlich als Vertragshersteller agieren.

Jetzt warten wir nur noch darauf, dass Apple und Intel eine offizielle Bestätigung geben.