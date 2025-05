Trump kündigt Ende der Syrien-Sanktionen an und sichert sich saudische Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . In einer dramatischen Kehrtwende hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag während seines hochkarätigen Besuchs in Saudi-Arabien bekannt gegeben, dass die Vereinigten Staaten die Sanktionen gegen Syrien aufheben werden.

Die Ankündigung fiel mit der Unterzeichnung eines Investitionsabkommens im Wert von 600 Milliarden US-Dollar und Waffengeschäften im Wert von fast 142 Milliarden US-Dollar mit dem Golfstaat zusammen. Trump bezeichnete den Schritt als einen Schritt zur regionalen Stabilisierung und zur Vertiefung der Wirtschafts- und Verteidigungsbeziehungen zu Riad.