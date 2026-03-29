Trump könnte Fans aus fünf WM-Ländern zwingen, eine Anzahlung von 15.000 Dollar zu zahlen, um in die USA einzureisen

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Die Vereinigten Staaten erwägen, Fans aus fünf afrikanischen Ländern zu bitten, eine Kaution von bis zu 15.000 Dollar zu zahlen, um das Turnier zu besuchen. Zusätzlich zu den Visa, die für die Einreise zum Tourismus erforderlich sind, müssten diese Reisenden eine Kaution zwischen 5.000 und 15.000 Dollar zahlen, die bei der Rückkehr in ihr Land zurückerstattet wird.

Diese Visa Bonds sind ein Pilotprogramm, das Ende 2025 vom US-Ministerium gestartet wurde und für Reisende, die bestimmte B1/B2-Visa (für Geschäfts- oder Tourismus) beantragen, verpflichtend sind. Wenn der Besucher nicht pünktlich abreist oder gegen die Visabedingungen verstößt, verfällt die Kaution.

Am 2. April wird das Programm für Visaanleihen auf Kambodscha, Äthiopien, Georgien, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Seychellen und Tunesien ausgeweitet; Die vollständige Liste ist lang.

Wie The Guardian berichtete, qualifizierten sich fünf dieser Länder für die Weltmeisterschaft, die im nächsten Juni gemeinsam von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wurde, alle aus Afrika: Algerien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal und Tunesien. Das bedeutet, dass Fans, die in die USA reisen möchten, um ihre Nationalmannschaft zu verfolgen, eine hohe Anzahlung zahlen müssten, die zwar erstattungsfähig ist, aber für die meisten Fans unerschwinglich sein kann.