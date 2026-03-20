Trump fordert vom Kongress 200 Milliarden Dollar zur Finanzierung des Iran-Krieges

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Donald Trump bittet den Kongress um weitere 200 Milliarden Dollar zur Finanzierung des laufenden Krieges mit dem Iran, was etwa einem Fünftel des Jahresbudgets des Pentagons entspricht.

Der Vorschlag stieß bereits auf Widerstand der Demokraten, darunter Richard Blumenthal, der sagte, es gebe "keinen Weg", Ausgaben in diesem Ausmaß zu genehmigen.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verteidigte den Antrag und argumentierte, dass eine erhöhte Finanzierung notwendig sei, um die aktuellen Operationen aufrechtzuerhalten und sich auf eine mögliche Eskalation vorzubereiten.

Trump deutete an, dass die Finanzierung über den aktuellen Konflikt hinausgehen könnte, was auf übergeordnete militärische Ziele hindeutete. Gleichzeitig hat seine Regierung gemischte Signale darüber gesendet, ob Bodentruppen eingesetzt werden könnten, wobei der Präsident diese Option nicht vollständig ausschließen will.

Der Krieg hat die globalen Energiepreise bereits in die Höhe getrieben und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus gestört, was die Befürchtung eines umfassenderen wirtschaftlichen Effekts schürt.