Trump fordert Starmer auf, die Übergabe der Chagos-Inseln an Mauritius zu überdenken: "Das ist ein großer Fehler"

US-Präsident Donald Trump hat den britischen Premierminister Keir Starmer davor gewarnt, die Chagos-Inseln an Mauritius zu übergeben, und bezeichnete diesen Schritt als "großen Fehler". In einem Beitrag auf Truth Social sagte Trump, Großbritannien laufe Gefahr, die Kontrolle über strategisch wichtiges Gebiet zu verlieren, insbesondere über Diego Garcia, auf dem eine gemeinsame US-britische Militärbasis liegt.

Seine Äußerungen markieren eine Tonänderung, nachdem er das Abkommen zuvor als das "beste" Abkommen beschrieben hatte, das Starmer zur Verfügung stand, und nur einen Tag nachdem das US-Außenministerium seine Unterstützung für den Plan bekundet hatte. Nach dem Abkommen würde Großbritannien die Souveränität über den Archipel übertragen und Diego Garcia für 99 Jahre pachten, um militärische Operationen aufrechtzuerhalten.

Das Thema hat im Vereinigten Königreich politische Gegenreaktionen hervorgerufen und eine erneute Debatte über die Zukunft der Inseln sowie über die Rechte der vertriebenen Chagossen ausgelöst. Großbritannien behauptet, das Abkommen sei der einzige Weg, die langfristige Zukunft der Militärbasis zu sichern, während Kritiker argumentieren, dass es strategische und historische Interessen untergraben könnte...