Trump fordert Iran auf, alle nuklearen Ambitionen fallen zu lassen

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . US-Präsident Donald Trump erklärte, der Iran müsse seine nuklearen Ambitionen vollständig aufgeben und betonte, dass es in dieser Frage keinen Raum für Kompromisse gebe.

"Er gibt komplett auf", sagte Trump vor Reportern. "Der Iran kann keine Atomwaffe haben, das ist ganz einfach." "Wenn sie reden wollen, wissen sie, wie sie mich erreichen können. Sie hätten den Deal annehmen sollen, der auf dem Tisch lag. Hätte viele Leben gerettet", schrieb Trump auf Truth Social.

In einer Rede nach dem G7-Gipfel deutete er mögliche diplomatische Kontakte an, schloss aber sofortige Friedensgespräche aus. Inmitten der anhaltenden Feindseligkeiten betonte Trump die Unterstützung seiner Regierung für die Amerikaner in der Region und wies die Aussicht auf einen Waffenstillstand zurück.