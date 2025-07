Trump enttäuscht über Telefonat mit Putin: "Überhaupt keine Fortschritte"

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Freitag äußerte sich US-Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin frustriert und deutete an, dass Russland nach wie vor nicht bereit ist, seine Offensive in der Ukraine einzudämmen.

"Ich bin sehr enttäuscht über das Gespräch, das ich heute mit Präsident Putin geführt habe, weil ich nicht glaube, dass er da ist, und ich bin sehr enttäuscht. Ich sage nur, dass ich nicht glaube, dass er aufhören will, und das ist schade. Mit ihm habe ich überhaupt keine Fortschritte gemacht."

Das Gespräch, das nur wenige Stunden vor den russischen Angriffen auf Kiew und den Osten stattfand, trug wenig dazu bei, Moskaus Position zu klären. Da die Zweifel an der militärischen Unterstützung Washingtons wachsen, wird Trump voraussichtlich am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen.