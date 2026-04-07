Trump droht mit Gefängnis für Journalisten wegen Leaks zur Rettung Irans

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Trump hat damit gedroht, einen Journalisten ins Gefängnis zu bringen, der über die Rettung eines US-Fliegers im Iran berichtete – eine deutliche Eskalation in der Rhetorik seiner Regierung gegenüber der Presse.

Im Weißen Haus sagte der Präsident, er werde verlangen, dass der Reporter seine Quelle offenlegt, und warnte, dass ein Versäumnis aus Gründen der nationalen Sicherheit zu einer Inhaftierung führen könnte. Er argumentierte, dass das Leck das Risiko birge, eine laufende Operation zur Bergung eines zweiten Fliegers zu gefährden, der später erfolgreich gerettet wurde.

Die Kommentare kommen vor dem Hintergrund wachsender Frustration innerhalb der Regierung über die Medienberichterstattung über den Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten, Iran und Israel, die Trump und seine Verbündeten als zu negativ beschrieben haben.

Es bleibt unklar, auf welches Medium oder welchen Reporter Trump sich bezog, obwohl mehrere Organisationen innerhalb kurzer Zeit über die Rettung berichteten.

Die Äußerungen werden wahrscheinlich die Bedenken hinsichtlich der Pressefreiheit verschärfen, da rechtliche Schutzmaßnahmen in den USA historisch die Fähigkeit der Regierung eingeschränkt haben, Journalisten zur Offenlegung von Quellen zu zwingen.