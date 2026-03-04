Trump droht, den Handel mit Spanien wegen eines Streits um eine Militärbasis einzustellen

HQ

Präsident Donald Trump hat damit gedroht, den Handel mit Spanien abzubrechen, nachdem Spanien den USA die Nutzung ihrer Militärbasen für Operationen im Zusammenhang mit Iran verboten hatte. Im Weißen Haus sagte Trump, Spanien sei "schrecklich" gewesen und schlug vor, er könne "alles stoppen, was mit Spanien zu tun hat."

Es bleibt unklar, ob die Regierung es umsetzen kann oder wird. Spanien ist Mitglied der Europäischen Union, in der Waren frei zwischen 27 Ländern transportiert werden, was jeden Versuch, einen einzelnen Mitgliedstaat ins Visier zu nehmen, erschwert. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz soll Trump daran erinnert haben, dass Handelsverhandlungen mit dem Block Spanien einbeziehen müssen.

Der Streit verstärkt die Spannungen, darunter Spaniens Weigerung, die Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP zu erhöhen, und seine Kritik an US-israelischen Angriffen auf den Iran. Im Jahr 2025 beliefen sich die US-Exporte nach Spanien auf etwa 26 Milliarden US-Dollar, während die Importe rund 21 Milliarden US-Dollar erreichten, wobei Pharmazeutika und Olivenöl zu Spaniens Hauptexporten gehören...