Trump drängt nach Telefonat mit Putin auf Friedensgespräche mit der Ukraine

US-Präsident Donald Trump kündigte nach einem langen Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Mittwoch in einem Beitrag auf Truth Social an, dass die Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges "sofort" aufgenommen würden.

Dies war das erste direkte Gespräch zwischen den beiden Staatschefs seit Trumps Amtsantritt, und es fand kurz nach der Freilassung eines amerikanischen Gefangenen durch Russland statt. Trump, der seit langem eine schnelle Lösung des Konflikts verspricht, erklärte, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, eng zusammenzuarbeiten und sogar über zukünftige Besuche zwischen ihren Ländern zu sprechen.

Es wurde bestätigt, dass das Telefonat fast 90 Minuten gedauert hat und Gespräche über globale Sicherheit, wirtschaftliche Beziehungen und militärische Dynamik umfasste. Kurz nach diesem Telefonat führte Trump auch ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Vorerst bleibt abzuwarten, wohin diese Gespräche führen werden.