Trump drängt Hamas zur Annahme eines Waffenstillstandsvorschlags

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Am Dienstag hat US-Präsident Donald Trump die Hamas aufgefordert, das zu akzeptieren, was er als letztes Angebot für einen vorübergehenden Waffenstillstand in Gaza bezeichnete, der über Ägypten und Katar vermittelt wird.

Trump kündigte an, dass Israel die Bedingungen für die Umsetzung eines 60-tägigen Waffenstillstands akzeptiert habe, "während dessen wir mit allen Parteien zusammenarbeiten werden, um den Krieg zu beenden". Er sagte, Vertreter von Katar und Ägypten würden der Hamas "diesen endgültigen Vorschlag" unterbreiten.

"Ich hoffe zum Wohle des Nahen Ostens, dass die Hamas dieses Abkommen annimmt, denn es wird nicht besser werden. ES WIRD NUR NOCH SCHLIMMER WERDEN. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!", sagte US-Präsident Donald Trump, während er sich auf ein Treffen mit Netanjahu in Washington vorbereitet.