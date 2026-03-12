Trump behauptet, die USA hätten den Iran-Krieg gewonnen, verspricht aber, der Wahlkampf werde fortgesetzt

HQ

US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, die Vereinigten Staaten hätten den Krieg gegen den Iran faktisch "gewonnen", warnte jedoch, dass die amerikanischen Streitkräfte weiterhin engagiert bleiben würden, um sicherzustellen, dass der Konflikt vollständig gelöst wird.

Bei einer wahlkampfähnlichen Kundgebung in Hebron (Kentucky) sagte Trump, der Ausgang des Krieges sei fast sofort entschieden worden. "Du sagst nie zu früh, dass du gewonnen hast. Wir haben gewonnen", sagte er seinen Unterstützern und fügte hinzu, dass der Konflikt "in der ersten Stunde vorbei" sei.

Trotz der Siegeserklärung deutete Trump an, dass die Vereinigten Staaten sich nicht schnell zurückziehen würden. Er sagte, die Militärkampagne habe Irans Fähigkeiten schwer beschädigt, einschließlich der Zerstörung von Dutzenden iranischen Kriegsschiffen, argumentierte jedoch, dass Washington weiterhin engagiert bleiben müsse, um "die Arbeit zu beenden" und die Notwendigkeit zukünftiger Interventionen zu verhindern. "Wir wollen nicht alle zwei Jahre zurückkehren", fügte er hinzu.