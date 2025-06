Troy Baker schließt sich der Besetzung von Mouse: P.I. For Hire an

HQ

Im Rahmen des Summer Game Fest Showcase haben die Entwickler PlaySide Studios und Fumi Games bekannt gegeben, dass sie die Besetzung ihres erwarteten, von Cartoons inspirierten Actionspiels aus den 1930er Jahren, Mouse: P.I. For Hire, mit einem der beliebtesten und talentiertesten Darsteller der Videospielindustrie verstärken.

Troy Baker, bekannt für seine Rollen in The Last of Us, Death Stranding, Indiana Jones and the Great Circle, BioShock Infinite, Uncharted, Far Cry 4, Marvel's Avengers, Batman: Arkham Knight und vielen, vielen mehr, tritt dem Spiel als Hauptdarsteller als Privatdetektiv Jack Pepper bei.

In einer Pressemitteilung erfahren wir, dass dieser Charakter als "ehemaliger Kriegsheld, jetzt Detektiv in einer Welt, in der die Gefahr im kleinsten Mauseloch lauert" beschrieben wird, und was seine Reise im Spiel betrifft, so erfahren wir, dass sie "mit einer scheinbar klischeehaften Jungfrau in Not beginnt, aber als P.I. Pepper beginnt, an der Oberfläche von Mouseburgs zwielichtiger Unterleib zu kratzen, Es entwickelt sich schnell zu einem komplexen Netz von Intrigen, in das Mord, Korruption und die unwahrscheinlichsten Feinde verwickelt sind."

Über den Beitritt zu Mouse: P.I. For Hire erklärte Baker: "Ich habe die Entwicklung von Mouse: P.I. For Hire verfolgt, seit es zum ersten Mal angeteasert wurde. Der Kunststil, das Gameplay und die Film-Noir-Ästhetik der 1930er Jahre überzeugen mich immer wieder. Ich kann es kaum erwarten, weiter mit dem Team zusammenzuarbeiten, um Jack Pepper zum Leben zu erwecken, und hoffe, dass wir einige aufregende Dinge mit euch teilen können, wenn wir uns der Veröffentlichung nähern!"

Im Moment ist Mouse: P.I. For Hire geplant, irgendwann später in diesem Jahr zu einem unbestimmten Datum auf PC und Konsolen zu erscheinen.