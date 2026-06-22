Trotz der weiterhin plagenden Entlassungen und Unsicherheiten in der Branche hat der globale Spielemarkt erstmals 200 Milliarden Dollar überschritten

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Man kann mit Sicherheit sagen, dass sich für viele Menschen in der Branche das Gaming derzeit in einem ziemlich unsicheren Zustand befindet. Wenn Sie jedoch jemand sind, der es liebt, die Zahlen steigen zu sehen, hat die Spielebranche 2025 ein unglaubliches Jahr geschafft, bei dem der weltweite Spieleumsatz erstmals über 200 Milliarden Dollar lag.

Dies geht aus dem neuesten Bericht von Newzoo (über PC Gamer) hervor, der ein Wachstum von 9 % im Jahresvergleich bei den Spieleumsätzen zeigte. Der globale Spielemarkt schloss 2025 bei 201,6 Milliarden US-Dollar, übertraf damit die Erwartungen und überwand ein moderates Konsolenwachstum sowie eine "schwächere als erwartete" Leistung von Nintendo im Debütjahr der Switch 2.

Was hat es dann geschafft, die Einnahmen zu sparen? Offenbar stieg das PC-Gaming in Newzoos Schätzungen in die Höhe und erzielte dank großer AAA-Titel, AA-Spielen mit ihrer stärksten Leistung auf dem PC und vielen Mikrotransaktionen, die ebenfalls Geld einbrachten, einen Anstieg von 12 % im Jahresvergleich. Die Konsoleneinnahmen waren zwar immer noch höher als die des PC, aber das Wachstum verzeichnete eine deutlich langsamere Wachstumsrate.

Newzoo rechnet nicht damit, dass das PC-Wachstum 2026 anhält, aber es geht davon aus, dass wir dank der bevorstehenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI trotzdem ein Monsterjahr im Gaming haben werden. Selbst ohne Rockstars Gigant scheinen Ende August sowie September und Oktober voller großer Veröffentlichungen zu sein, die sicher dazu führen, dass die Leute ihr Geld ausgeben.