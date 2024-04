Triple-i Initiative ist ein neues Indie-Showcase, das von den Teams hinter Dead Cells, Vampire Survivors und Slay The Spire veranstaltet wird

Es wird am 10. April ausgestrahlt und soll "kein zusätzlicher Flaum, nur Spiele" sein.

Im Jahr 2024 wird es also weitere Inhalte geben.

Dead Cells: The Queen and The Sea DLC erscheint Anfang Januar

am 18. Dezember 2021 um 11:01 NEWS. Von Ben Lyons

Motion Twin hat vor ein paar Tagen das Veröffentlichungsdatum des kostenpflichtigen Dead-Cells-Zusatzinhalts "The Queen and The Sea" bekanntgegeben. Das DLC ist für den...