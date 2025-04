"Traditioneller Kommerz und Videospiele können Gemeinsamkeiten haben"

HQ

Es scheint, dass Games as a Service etwas Revolutionäres für die Unterhaltungsindustrie ist und dass es einen Paradigmenwechsel in der Konzeption von Videospielen für uns alle bewirkt hat. Heutzutage können die Menschen Stunden damit verbringen, zu konsumieren, egal ob es sich um Videospiele, Serien oder das Anschauen von Produkten handelt, die sie nicht kaufen werden, so dass viel Freizeit zur Verfügung steht. Um über diese Entwicklung nachzudenken, haben wir uns mit Artem Shein, Produktmanager bei Strikerz Inc. auf der DevGAMM in Danzig, getroffen, um seine Vision der heutigen Branche zu teilen.

"Wir können verschiedene Beispiele von Geschäften sehen, die eine Karte haben, eine Cafeteria, damit man sich ein bisschen glücklicher fühlt und keinen Hunger verspürt, bevor man den Laden betritt." erklärte Shein. "Sie haben dieses Display, als ob sie versuchen würden, Werbung dafür zu machen, wie die Dinge in Ihrem Haus aussehen würden. Sie haben auch einen Raum mit reduzierten Produkten, wie in Spielen." Diese Art von Spielen hat nicht alles erfunden, es gibt immer Kredite zwischen verschiedenen Unternehmen.

Aber es kann immer eine Grenze geben, eine Grenze, an der sich jede Branche fragen sollte, ob dies in ihrem besten Interesse ist. "Es gibt Dinge, die nur wir aus dem E-Commerce nutzen können, zum Beispiel soziale Plattformen", sagte er. "Wir haben Freundschaftsanfragen, wir haben Likes oder Reaktionen auf Wiederholungen, aber wir haben nicht die Plattform, um einen Podcast zu machen. Wir können diese Funktionen nehmen und sie in das Spiel implementieren."

Er erklärte auch, dass das Ziel darin besteht, dass sich der Benutzer wohl fühlt, dass er das Gefühl hat, eine Aktion auszuführen, die er auf einer anderen Unterhaltungsplattform ausführen könnte, und es so regelmäßig wie möglich zu machen.

Wenn Sie mehr über die Welt der Produktion erfahren möchten, können Sie sich das vollständige Interview mit Untertiteln unten ansehen.