Toyota scheint einen neuen EV-SUV anzuteasern

Toyota hat bereits angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren neue Elektrofahrzeuge in vielen westlichen Märkten einführen werden, und es scheint, als hätten sie begonnen, das erste dieser brandneuen Modelle anzuteasern.

In einem Beitrag auf Instagram, den Sie unten sehen können, necken sie uns mit "etwas Neues steht am Horizont", was wie die Umrisse eines SUVs aussieht. Das Wort "neu" könnte bedeuten, dass es sich um ein brandneues Modell handelt, aber Spekulationen in den Kommentaren gehen davon aus, dass es sich um eine elektrische Version des legendären Land Cruiser handeln könnte.

Es ist derzeit unklar, wann Toyota weitere vorstellen wird, aber bisher deutet die umlaufende Rückleuchtenleiste darauf hin, dass Toyota in Zukunft mutiger in seinen Designambitionen sein könnte.