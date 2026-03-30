Toyota-CEO warnt vor schwierigen Zeiten für die Automobilbranche

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Toyota schlägt Alarm, und allein das wirft ernsthafte Fragen zur aktuellen Gesundheit der Automobilindustrie auf. In einer deutlichen Botschaft an die Lieferanten warnte CEO Koji Sato, dass die gesamte Branche vor einem "Überlebenskampf" steht, der vor allem durch zunehmende Konkurrenz aus China und rasant veränderte Technologien angetrieben wird.

Auf einem großen Lieferantengipfel, an dem 484 weitere Partnerunternehmen teilnahmen, machte Sato deutlich, dass drastische Veränderungen notwendig sind. Seine Botschaft war unverblümt: Wenn sich die Branche nicht schnell anpasst, könnten selbst Giganten wie Toyota Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähig zu bleiben.

"Wenn sich nichts ändert, werden wir nicht überleben. Ich möchte, dass alle dieses Krisengefühl anerkennen. Im Moment kämpfen wir in der Automobilindustrie ums Überleben. Eine schwierige Schlacht liegt bevor. Wir müssen gemeinsam als Einheit arbeiten und unsere Fähigkeit stärken, zu siegen. Um das zu erreichen, müssen wir die Produktivität insgesamt steigern", fuhr er laut Automotive News fort. "Sowohl als einzelne Unternehmen als auch als Branche sollten wir unsere Art und Weise verändern, wie wir kämpfen, um unser Überleben zu sichern", sagte Sato zu den anwesenden Automobilherstellern und über Automotive News.

Im Mittelpunkt des Problems stehen die Kosten. Chinesische Automobilhersteller verbessern sich rasant, während sie Konkurrenten preislich unterbieten, was traditionelle Hersteller dazu zwingt, ihre Autobauweise neu zu überdenken. Gleichzeitig wird Software zu einem zentralen Schlachtfeld, was die Fahrzeugentwicklung komplexer und kostenintensiver macht. Dazu kommt der große Trend hin zu Software als Unterscheidungsfaktor und der Druck durch laufende Zölle.