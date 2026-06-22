Toy Story 5 erzielt die bisher größte Filmpremiere des Jahres 2026

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Toy Story 5 hat an den weltweiten Kinokassen über 300 Millionen Dollar eingenommen, einen Franchise-Rekord gebrochen und zudem die Messlatte für den Rest des Jahres 2026 als bisher größtes Saisonstart gesetzt. Der fünfte Teil der beliebten Pixar-Reihe scheint keinen Schwung verloren zu haben, denn Woody und die Bande stehen dem coolen neuen Ding gegenüber, das die Aufmerksamkeit von Kindern um sich zieht: der Technologie.

Laut Box Office Mojo hat Toy Story 5 an den weltweiten Kinokassen 312 Millionen Dollar eingebracht. Eine äußerst beeindruckende Figur, aber eine, die den animierten Hit noch nicht ganz profitabel macht. Das Produktionsbudget von Toy Story 5 soll etwa 250 Millionen Dollar betragen, was bedeutet, dass wir noch ein paar starke Wochenenden brauchen, um den Film in die Chance zu bringen.

Obsession und Backrooms, zwei Filme, die schon seit einiger Zeit profitabel sind, sind am vergangenen Wochenende nur noch erfolgreicher geworden. Backrooms überschritten die 300-Millionen-Dollar-Marke und wurden damit der erste Film, der dies für A24 mit einem Budget von nur 10 Millionen Dollar schaffte. Noch weniger als das bringt das 750.000-Dollar-Budget von Obsession weiterhin einige große Erfolge, da es weltweit über 330 Millionen Dollar liegt.