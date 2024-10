Tower Five enthüllt alles über den akkuraten Aufbau einer mikroskopischen Welt in Empire of the Ants

HQ

Während meiner Zeit in Deutschland für die Gamescom Ende August hatte ich den Luxus, den Entwickler hinter dem kommenden Strategiespiel Empire of the Ants zu treffen und mit ihm zu plaudern. Dieses ehrgeizige Projekt ist sehr einzigartig, weil es auf einer sehr kleinen Ebene gebaut ist und sich um Insekten und die Probleme und Kämpfe ums Überleben in einer Miniaturwelt dreht.

Im Interview mit Senior Game Designer Matthias Varlet habe ich gefragt, wie das Team dabei vorgegangen ist, eine solche Miniaturwelt so genau darzustellen und dabei alle wichtigen Details zu erhalten.

Varlet erzählte mir: "Also, nun, wir verwenden eine Technologie, die Photogrammetrie genannt wird, für alle Umgebungen. Und dann haben wir unsere Künstler, die diese Elemente anfassen, um sie ein bisschen schöner zu machen oder sie ein bisschen mehr hervorstechen zu lassen. Aber im Grunde sind es Fotos, die in 3D-Modelle übertragen werden, und dann machen wir sie einfach ein bisschen besser. Das liegt an der Art der Umgebungselemente.

"Dann haben wir die Insekten selbst, und für diese haben wir unsere 3D-Künstler, die wirklich großartige Arbeit geleistet haben, indem sie im Grunde genommen viel über das Insekt selbst recherchiert haben, über seine Eigenschaften, wie es sich bewegt, wie es unter all den verschiedenen Dingen aussieht. Und so haben wir gesehen, dass es eine Menge Videos auf YouTube gibt, die erstaunlich sind. Wir wussten nicht, dass Menschen, bevor wir mit dem Projekt begonnen haben, Menschen... Ich würde sagen, kultivieren, aber das ist nicht das richtige Wort. Sie haben eine Art Ameisen und lassen die Stadt der Ameisen wachsen. Und indem sie das tun, dokumentieren sie, was sie tun. Und damit könnten wir tatsächlich viele sehr gute Bilder davon haben, wie sich Ameisen verhalten und was sie tun und wie sie aussehen.

"Das Gleiche gilt für alle anderen Insekten. Es gibt eine Menge Dokumentation online und so. Also haben wir uns selbst viel dokumentiert. Und wir sagten: Okay, lass uns genau sehen, wie dieses Insekt ist, wie es lebt und wie es sich bewegt, damit wir genau wissen, wie wir es animieren können, und nicht nur, wie wir es in 3D darstellen können."

Das vollständige Interview mit Varlet könnt ihr euch unten ansehen, in dem wir auch über die Strategiesysteme, die Multiplayer-Elemente und die furchterregenden Spinnen sprechen, die im Spiel zu finden sind.