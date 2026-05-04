Tottenham Hotspur entgeht vorerst dem Abstieg, aber De Zerbi sagt, sie können nicht glücklich sein

HQ

Tottenham Hotspur hat die Abstiegszone nach einem verdienten Sieg über ein harmloses Aston Villa verlassen, 2:1 auswärts gewonnen, mit Toren von Conor Gallagher und Richarlison, zum ersten Mal seit August zwei Siege in Folge und dem englischen Team, das fast vier Monate ohne Ligasieg blieb und zweimal den Trainer wechselte (Thomas Frank wurde im Februar entlassen, Igor Tudor wurde im März entlassen).

Da Wolves und Burnley bereits abgestiegen sind, wird der dritte und letzte Abstiegsplatz in der Liga zwischen West Ham (derzeit 18. mit 36 Punkten; 0:3 gegen Brentford am Samstag), Tottenham (17. mit 37 Punkten) und Nottingham Forest (16. mit 39 Punkten, allerdings mit einem Spiel weniger gegen Chelsea am Montagnachmittag) umkämpft.

Tottenham-Trainer Roberto de Zerbi, der sieben seiner ersten 12 Punkte in seinen ersten vier Spielen gewonnen hat, warnte, dass der Abstiegskampf noch lange nicht vorbei ist. "Wir dürfen die Situation vor Wolverhampton nicht vergessen. Die Saison ist noch nicht vorbei und wir können uns nicht nur über diese beiden Siege freuen. Wir müssen weiterhin mit derselben Einstellung arbeiten. Und jetzt will ich die positive Stimme nicht mehr hören. Wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Wir müssen denselben Druck spüren."

Roberto de Zerbi will vermeiden, was Tottenhams erster Abstieg seit 1977 sein würde. Es gibt neun Punkte in der Liga, und das Rennen wird knapp zwischen Tottenham und West Ham sein:

Bevorstehende Spiele der Tottenham Hotspur in der Premier League



Tottenham gegen Leeds: 11. Mai, 20:00 Uhr BST



Chelsea gegen Tottenham: 19. Mai, 20:15 Uhr BST



Tottenham gegen Everton: 24. Mai, 16:00 Uhr BST



Bevorstehende Spiele von West Ham United in der Premier League



West Ham gegen Arsenal: 10. Mai, 16:30 Uhr BST



Newcastle gegen West Ham: 17. Mai, 17:30 Uhr BST



West Ham gegen Leeds: 24. Mai, 16:00 Uhr BST

