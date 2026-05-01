Total War: Warhammer 40,000 geht komplett auf Battlefield mit zerstörbaren Umgebungen

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Total War: Warhammer 40,000 scheint ein neuer Standard für Sci-Fi-Grand-Strategy-Spiele zu sein. Im Gegensatz zu den Fantasy-Spielen Total War: Warhammer bekommen wir hier keine Trilogie. Nur das eine Spiel, das sich erweitert und eine Galaxie mit Konflikten füllt. Um das noch realistischer wirken zu lassen: Wir können nicht nur feindliche Einheiten zerstören, sondern auch ganze Landstriche ausschalten, wenn wir wollen.

Das wurde gestern im neuen Total War: Show & Tell Stream enthüllt (danke, PC Gamer), in dem Creative Assembly gezeigt hat, dass man Umweltdetails entfernen kann, wenn sie einem nicht gefallen. Wälder, Gebäude, feindliche Deckung – all das kann durch Bombardement und andere schwere Munition verschwinden, wenn du das Beste aus der verbesserten Waffen der düsteren fernen Zukunft machen willst.

Battle Product Owner Dave Petry sagte, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass die gesamte Karte zu einem leeren Blatt wird. "Ganz klar: Nicht absolut alles ist zerstörbar. Wir haben es auf Bereiche beschränkt, in denen es wirklich funktioniert, es Sinn ergibt und es sich so anfühlt, als könnte es diese Tiefe verstärken." Während die Kamera über eine Hive-City-Kriegszone mit vielen steilen Winkeln und gotischer Architektur schwenkt, sagt er: "Wir haben es mit einem Universum zu tun, das voller wirklich mächtiger, aber flach feuernder Waffen ist, Deshalb wird Deckung unglaublich, unglaublich wichtig."

Total War: Warhammer 40,000 hat noch kein Veröffentlichungsdatum, könnte aber bald eins bekommen. Das Warhammer Skulls-Event wird voraussichtlich im Mai zurückkehren, und das Summer Game Fest steht ebenfalls auf uns zu.