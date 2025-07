Topgesetzte Spielerinnen für das Dameneinzel der Canadian Open

HQ

In Nordamerika geht es mit den bereits laufenden National Bank Open (den Canadian Open in Montreal und Quebec) weiter, bei denen die besten 32 Spieler vor ihrem Debüt am Dienstag direkt in der zweiten Runde (Runde der letzten 64) auf ihre Rivalen warten.

Ohne Aryna Sabalenka, die nach 56 Spielen in diesem Jahr und dem Ausscheiden in Wimbledon im Halbfinale erschöpft war, ist Coco Gauff in dieser Woche die topgesetzte Spielerin Kanadas. Weitere bemerkenswerte Ausfälle sind die von Zheng Qinwen und Paula Badosa, die alle aufgrund von Verletzungen ausfielen.

Das sind die 32 Spielerinnen im Dameneinzel



Coco Gauff

Iga Świątek

Jessica Pegula

Mirra Andreeva

Amanda Anisimova

Madison Tasten

Jasmin Paolini

Emma Navarro

Elena Rybakina

Elina Svitolina

Karolína Muchová

Ekaterina Alexandrova

Ljudmila Samsonowa

Diana Shnaider

Daria Kasatkina

Clara Tauson

Belinda Bencic

Haddad Maia

Elise Mertens

Linda Nosková

Magdalena Fręch

Jeļena Ostapenko

Sofia Kenin

Marta Kostyuk

Magda Linette

Ashlyn Krueger

Anastasia Pavlyuchenkova

McCartney Kessler

Olga Danilović

Dayana Yastremska

Rebecca Šramková

Peyton Stearns