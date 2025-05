Top Gun 3 ist laut Christopher McQuarrie bereits "in der Tasche"

Jetzt, da Mission: Impossible - zumindest vorerst - zu Grabe getragen wurde, hoffen Tom Cruise-Fans, Top Gun 3 als seinen nächsten großen Blockbuster zu sehen. Es scheint, dass Cruise eher früher als später wieder in einen Jet steigen könnte.

Zumindest geht das nach Mission: Impossible-Regisseur Christopher McQuarrie, der an Top Gun: Maverick mitgearbeitet hat. Im Happy Sad Confused-Podcast bestätigte er, dass das Drehbuch von Top Gun 3 "in der Tasche" ist.

"Es war nicht schwer", sagte er. "Ich dachte, es wäre so, und das ist ein guter Ausgangspunkt, wenn man in den Raum kommt und sagt: 'Komm schon, was machen wir jetzt?' Und [Co-Autor] Ehren Kruger schlug etwas vor und ich sagte: 'Mmh, eigentlich', und wir hatten ein Gespräch darüber und der Rahmen ist da. Also, nein, es ist nicht schwer zu knacken."

Wir sind uns nicht sicher, ob McQuarrie eine größere Rolle bei der Entstehung dieses Films spielen wird, aber es ist auch möglich, dass der Regisseur von Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, zurückkehrt. Apropos Rückkehr: McQuarrie deutete auch an, dass Tom Cruises Tropic Thunder-Figur Les Grossman ein Comeback feiern könnte. "Die Gespräche, die wir über Les Grossman geführt haben, sind so verdammt lustig", sagte er. "Wir reden darüber, Mann, wir führen sehr ernsthafte Gespräche darüber und darüber, wie man es am besten macht, und letztendlich kommt es darauf an, was dieser Charakter ist."