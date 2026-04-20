Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Entwickler entlässt bis zu 90 Mitarbeiter

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Leider scheint es so, als würden wir erneut über Entlassungen berichten, da der Entwickler hinter Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 offenbart hat, dass es eine Runde von Arbeitsplatzverlusten aufgrund der sich verändernden Spielebranche gibt.

Kotaku berichtet, dass bis zu 90 Mitarbeiter aufgrund dieser Entscheidung, die Größe von Iron Galaxy zu verringern, ihren Job verlieren könnten. Dies ist die zweite Runde kürzlicher Entlassungen bei Iron Galaxy, nachdem Anfang 2025 66 Personen entlassen wurden. Bisher gab es keine offizielle Mitteilung des Unternehmens zu Fragen darüber, wie viele Personen diesmal entlassen wurden.

"Eine Reihe von Teamkollegen und Freunden verlieren ihre Jobs, während wir uns an eine neue Unternehmensstruktur gewöhnen. Es tut uns sehr leid, sie zu verlieren, während wir Schritte unternehmen, um uns an das Klima der Videospielindustrie anzupassen. Es ist Zeit, uns wieder weiterzuentwickeln", schrieb das Unternehmen auf LinkedIn.

"Spieler konsumieren Spiele auf neue Weisen. Publisher haben unterschiedliche Kriterien für Investitionen in die Entwicklung von Spielen. Diese neue Normalität hat alle unsere Partner beeinflusst. Während sich Iron Galaxy anpasst, müssen wir schmerzhafte Entscheidungen darüber treffen, was wir als Unternehmen sein können. Es ist unmöglich, die Teamgröße aufrechtzuerhalten, die wir im vergangenen Jahr getragen haben, selbst nach unseren Verkleinerungen gegenüber dem Vorjahr", fährt der Beitrag fort. Das spiegelt vieles von dem wider, was wir in den letzten Jahren gehört haben, denn Entlassungen scheinen mittlerweile ein regelmäßiger Bestandteil der Branche zu sein. Egal, ob dein Spiel erfolgreich ist, scheitert oder nie herauskommt, es scheint, dass heutzutage nur noch sehr wenige Jobs sicher sind.