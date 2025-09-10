Tony Gilroy gefällt die Idee eines Andor-Spin-offs "Nazi Hunters"

HQ

Andor mag vorbei sein, aber das bedeutet nicht, dass Tony Gilroy aufgehört hat, über Ideen für die Serie nachzudenken. Wir wissen, dass einige Menschen es nicht schaffen werden, das Ende der Rebellion zu erleben. Andere haben nur einen flüchtigen Eindruck von den Anfängen erhascht, aber der Andor-Schöpfer hat immer noch Ideen, was mit den Übriggebliebenen passieren könnte.

In der House of R-Show auf dem YouTube-Kanal von The Ringer-Verse brachte Gilroy die Idee auf, dass Kleya und Vel erneut zusammenarbeiten, um Ex-Imperiale in einer postimperialen Galaxie zu jagen, mit Hilfe von Dedra Meero, die mit ihren ehemaligen Feinden zusammenarbeiten würde, nachdem sie vom Imperium verleumdet und verraten wurde.

Es ist sicherlich ein interessanter Pitch, und einer, von dem Gilroy selbst ein Fan zu sein scheint, auch wenn es keine Idee ist, die er selbst hat. Vielmehr scheint es sich um einen Pitch zu handeln, den die Community Andor zugeworfen hat, die noch nicht ganz bereit ist, die Charaktere gehen zu lassen.