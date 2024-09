Tomb Raider: The Legend of Lara Croft sieht immer besser und besser aus

HQ

Im Rahmen der Geeked Week Proceedings für diesen September hat Netflix eine Menge kommender Videospieladaptionen vorgestellt und angeteasert, die für 2025 und vielleicht sogar darüber hinaus geplant sind. Zwischen der nächsten Saison von Castlevania: Nocturne, The Witcher: Sirens of the Deep, Devil May Cry, Splinter Cell: Deathwatch und mehr. Es gibt nur eine Handvoll aktueller Projekte, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, und während Arcane wahrscheinlich das bekannteste ist, ist Tomb Raider: The Legend of Lara Croft das nächstgelegene.

Diese Anime-Serie setzt nach den Ereignissen der neuesten Actionspiel-Trilogie von Crystal Dynamics ein und zeigt eine Lara mit Hayley Atwell-Stimme, die einen Dieb jagt, der ein mächtiges chinesisches Artefakt von Croft Manor gestohlen hat. Die vollständige Zusammenfassung fügt hinzu:

"Die Serie wird direkt nach den Ereignissen der Survivor-Trilogie von Videospielen fortgesetzt - Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider - und zeigt Lara (gesprochen von Hayley Atwell), die ihre Freunde verlässt, um sich auf immer gefährlichere Solo-Abenteuer einzulassen.

"Lara muss jedoch nach Hause zurückkehren, als ein gefährliches und mächtiges chinesisches Artefakt von einem Dieb mit einer unheimlichen persönlichen Verbindung aus Croft Manor gestohlen wird. Ihre waghalsige Verfolgung wird sie auf ein Abenteuer rund um die Welt und in die Tiefen vergessener Gräber führen, wo sie gezwungen sein wird, sich ihrem wahren Selbst zu stellen und zu entscheiden, welche Art von Heldin sie werden möchte."

Die Serie kommt am 10. Oktober auf Netflix, und Sie können den neuesten vollständigen Trailer unten sowie das aktuellste Poster sehen.