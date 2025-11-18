Tomb Raider Die Definitive Edition erscheint überraschend auf der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2

HQ

Nur wenige Dinge können uns so begeistern wie gute Nachrichten über Überraschungsveröffentlichungen, und heute erlaubt uns Aspyr genau das, und zwar in doppelter Gestalt. Der Verlag hat überraschende und nicht angekündigte native Versionen der Tomb Raider Definitive Edition veröffentlicht, dem ursprünglich 2013 erschienenen Titel von Eidos und Crystal Dynamics.

Es hat sich zwar Zeit gelassen, aber sowohl Switch-1- als auch Switch-2-Spieler haben jetzt native Versionen – und das auch zu einem guten Preis im eShop. Interessanterweise gelingt es dem Webbrowser nicht, die Suche auf Desktop und Mobilgerät einzugrenzen, aber wenn man Nintendos digitalen Shop auf Konsolen aufruft, ist er dort:

Die Veröffentlichung dieses Tomb Raider eröffnet nun die Hoffnung, dass die beiden folgenden Teile, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, ebenfalls auf Nintendo-Konsolen erscheinen. Wirst du wieder zu Lara Croft stoßen, um ihre neueste Videospiel-Ursprungsgeschichte noch einmal zu erleben?