Tom Pidcock gewinnt die erste Etappe weniger als einen Monat, nachdem er von einer Schlucht gefallen ist

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Der britische Radfahrer Tom Pidcock hat seine erste Etappe weniger als einen Monat nach einem Unfall in Spanien gewonnen, in der Volta a Catalunya, wo er nach einer Fehleinschätzung einer Kurve eine Schlucht hinunterging – ein Sturz, den er als "Horrorunfall" bezeichnete. Das geschah am 28. März; Weniger als einen Monat hat er wieder gewonnen und sagt, er fühle sich "besser als schön".

"Ich habe Schwierigkeiten... Nun, ich habe Schwierigkeiten. Beim ersten Anstieg wurde ich abgesetzt und schaffte es gerade noch über den Gipfel. Also ja, es fühlt sich sogar noch angenehmer an als sonst, zu gewinnen. Die Jungs haben sich zu 100 % zu mir verpflichtet, was super schön ist, wenn man bedenkt, dass es nicht offensichtlich war, dass ich da sein würde, um es zu beenden", sagte Pidcock, 26, nach der dritten Etappe der Tour of the Alps in Arco, einer Gemeinde in Trentino-Alto, Italien, über Cycling Weekly.

Pidcock, letztes Jahr Dritter in La Vuelta a España und Zweiter in der letzten Ausgabe von Mailand-San Remo, gewann am 18. März das Klassiker Mailand-Torino. Er ist außerdem zweifacher olympischer Mountainbike-Champion und wird am nächsten Wochenende am "Monument"-Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich teilnehmen.