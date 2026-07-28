Tom Holland plant, weiter zu spielen Spider-Man "solange sie mich haben"

HQ

Morgen, am 29. Juli, wird Spider-Man: Brand New Day in vielen Ländern weltweit Premiere feiern, in denen Tom Holland als Peter Parker zurückkehrt und seine Netzschwinger-Geschichte nach den erschütternden Ereignissen von Spider-Man: No Way Home im Jahr 2021 fortsetzt. Da dieser Film vielleicht der Beginn einer neuen Trilogie von Spider-Man-Filmen ist, wie von Produzentin Amy Pascal angeteasert – sollten wir erwarten, Holland als festen und zentralen Bestandteil des Marvel Cinematic Universe für viele Jahre zu sehen?

Bei der Premiere von Brand New Day in Los Angeles gab Holland einen Einblick in seine Zukunft als Spider-Man und deutete an, dass er langfristig bleiben möchte, falls Marvel daran ebenfalls interessiert ist.

Laut The Hollywood Reporter erklärte Holland: "Ich werde es so lange tun, wie sie mich wollen. Wenn der Film also gut läuft, werden wir sehen!"

Das Interessante daran ist, dass die Prognosen derzeit darauf hindeuten, dass Brand New Day das größte Eröffnungswochenende des Jahres haben könnte und vielleicht eines der größten aller Zeiten, wobei einige Schätzungen (danke, Dark Horizons) weltweit bis zu 800 Millionen Dollar erreichen. Wenn das passieren sollte, ist es fast sicher, dass Marvel mehr von Holland geführte Spidey-Geschichten erkunden wird, denn abgesehen von den Avengers-Filmen bleibt Spider-Man Marvels sicherstes und erfolgreichstes Werk an den Kinokassen.

Ansonsten erwähnte Holland, dass er immer noch gerne Spider-Man-Filme macht, und bemerkte, dass jedes Mal, wenn er den Anzug wieder anziehen darf, "immer so anfühlt, als würde etwas Magisches passieren, und es immer wieder zu tun, wird für mich nie wirklich ankommen." Er fügt hinzu: "Es fühlt sich immer noch so an, als wäre dies meine allererste Premiere für diese Figur. Es war das Geschenk meines Lebens."

Wirst du diese Woche Spider-Man: Brand New Day schauen?