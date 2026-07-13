Spider-Man Produzent möchte, dass Brand New Day der Beginn einer neuen Trilogie ist

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Die drei Spider-Man-Filme mit Tom Holland als führendem Netzschwinger waren alle Teil einer Trilogie, die als 'Home'-Trilogie bekannt wurde, da alle drei Filme irgendwann 'Home' im Namen hatten (Homecoming, Far From Home, No Way Home). Diese Trilogie existiert ebenfalls im größeren Rahmen des Marvel Cinematic Universe, aber da wir nun am Beginn eines neuen Spider-Man-Abenteuers stehen, fragen Sie sich vielleicht, ob dies auch der Beginn einer neuen Trilogie sein wird oder ob es eher ein eigenständiges Projekt sein wird.

In diesem Zusammenhang teilte Produzentin Amy Pascal mit dem SFX-Magazin (danke, GamesRadar+) ihre Hoffnung Spider-Man: Brand New Day auf eine Trilogie neuer Spider-Man-Projekte in naher Zukunft an.

"Seit wir Spider-Man-Filme mit Marvel und dem MCU machen, hat sich uns eine Fülle von Möglichkeiten eröffnet. Denn in den Comics interagiert er mit all diesen Charakteren. Das war also eine wunderbare Gelegenheit.

"Ich will nie so anmaßend sein zu sagen, dass irgendetwas eine Trilogie oder mehr als eine wird. Das wäre natürlich mein Traum, aber man weiß ja nie. Denn die Wahrheit ist, dass die Regel, die wir uns selbst setzen, ist, Film für Film zu nehmen. Es ist uns wichtig, dass man nicht einen Film sehen muss, um den anderen zu sehen."

Wenn dies geschieht und zwei weitere miteinander verbundene Filme nach Brand New Day folgen, stellt sich die Frage, ob er auch einer ähnlichen Namenskonvention wie die vorherige Trilogie folgen wird, also vielleicht mit 'Day' in jedem Filmtitel. Mehr dazu werden wir noch eine Weile nicht wissen, aber wenn man den Kinokassenprognosen Glauben schenkt, dürfte Brand New Day ein großer Erfolg werden, was darauf hindeutet, dass Disney, Marvel und Sony nicht viel Zeit verlieren werden, bevor Holland wieder den Spidey-Anzug anzieht, vielleicht mit Miles Morales als Schützling...?

Spider-Man: Brand New Day wird ab dem 31. Juli 2026 in den Kinos Premiere feiern.