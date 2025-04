Tom Hardy über seine Rückkehr als Venom: "Ich hatte eine tolle Zeit dabei, also nein"

HQ

Sonys seltsames Spider-Man-Universum, das auf dem Rücken der Netzschleudern, Feinde und Spin-Off-Charaktere aufgebaut wurde, war so ziemlich auf Schritt und Tritt eine Katastrophe. Wenn Sie jedoch auf einen Bereich hinweisen müssten, in dem es einige Qualitätselemente zeigte, wäre es wahrscheinlich Tom Hardys Auftritt als Venom.

Nach dem mittelmäßigen Venom: The Last Dance im Jahr 2024 scheint Hardys Zeit als Eddie Brock/Venom endgültig vorbei zu sein, und das hat er in einem Interview mit Comicbook.com im Grunde bestätigt.

Auf die Frage, ob er die Rolle jemals wieder in einem richtigen Spider-Man-Crossover-Event spielen würde, gab Hardy eine sehr ungewöhnliche Antwort:

»Nein. Ich liebe Venom, und ich hatte eine tolle Zeit dabei, also nein."

Es scheint also, als ob die einzige Chance, Hardy wieder als Venom zu sehen, in eigenständigeren Filmen liegt, die angesichts der Tatsache, dass keiner von der Kritik besonders gut aufgenommen wurde und die Tatsache, dass sie mit jedem Film, der Premiere feierte, immer weniger in den Kinos verdient haben, nicht so aussieht, als würde Sony nach mehr Abenteuern mit dem Symbionten am Ruder schreien.