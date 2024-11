Tom Cruise teilt einige aufregende Stunts von Mission: Impossible - The Final Reckoning

HQ

Das letzte Abenteuer mit Ethan Hunt könnte das sein, das ihn endgültig das Leben kostet. Zumindest wenn man dem Klatsch und Tratsch glaubt und wie Mission: Impossible - The Final Reckoning als letzte Herausforderung für den Agenten dargestellt wird.

Und waghalsige Stunts sind nichts, was Tom Cruise in irgendeiner Weise unangenehm ist. Nein, eher etwas, auf das er stolz ist, ein Teil davon zu sein, und über einige Posts auf X hat der Schauspieler jetzt Clips von den Vorbereitungen für das, was kommen wird, geteilt.

Tom Cruise selbst beschreibt es als einen Höhepunkt, etwas, das alles übertrifft, was das Team und er bisher erreicht haben. Das ist ein gutes Zeichen, und wir freuen uns natürlich darauf, Mission: Impossible - The Final Reckoning zu sehen, den letzten Teil der Saga von Ethan Hunt.

Freuen Sie sich auf Mission: Impossible - The Final Reckoning ?