Tom Cruise ruft während der Saturn Awards-Rede von George Lucas "Wir danken dir, George"

Gestern waren die 53. jährlichen Saturn Awards, eine Gala, die Film und Fernsehen gewidmet ist und sich auf Fantasy, Science-Fiction und Horror konzentriert – im Grunde die besten Genres, die viele von uns kennen. In diesem Zusammenhang wurde Star Wars-Schöpfer George Lucas mit dem Dr. Donald A. Reed Founder's Award ausgezeichnet und hielt eine unerwartet heitere und unterhaltsame Rede.

Eine Person, die sich sehr auf die Hommage an Lucas zu freuen schien, war niemand anderes als Tom Cruise, der übrigens einen guten Abend mit mehreren Siegen hatte (The Hollywood Reporter hat die vollständige Liste). Lucas hatte seine Rede kaum begonnen, da war Cruise aus dem Publikum zu hören, wie er rief: "Wir danken dir, George! ".

Cruise ist offensichtlich genauso ein Star Wars-Fan wie wir alle, und das gesagt, ist es höchste Zeit, dass er in Zukunft tatsächlich in einem neuen Star Wars-Film oder einer TV-Serie mitspielt, findest du nicht?